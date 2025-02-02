تقرير: إسرائيل أنشأت قواعد عسكرية في الجولان السوري

يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء قواعد في الجانب السوري من هضبة الجولان، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم (الأحد)، التي نشرت وثائق عبر الأقمار الصناعية تدعم هذا الادعاء، وكتب أيضًا أن القواعد محاطة بأسوار ومتصلة ببعضها البعض وتم التعرف على ممرات ترابية جديدة مع الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل من هضبة الجولان. ورصد في داخلها مركبات وستة مباني على الأقل، يشبه أسلوب بنائها مبنى القواعد الإسرائيلية في المنطقة.

وقال ويليام جودهيند، المحلل الذي حلل الصور، في التقرير أن الموقعين الجديدين، الواقعين ضمن ما كان حتى وقت قريب تحت السيطرة السورية، يبدوان من أسلوب بنائهما أنهما قواعد مراقبة أمامية.

JOSEPH EID / AFP

أما القاعدة التي يقال إنها تقع في جبتا الخصاب فهي في مرحلة بناء أكثر تقدما، ووفقا لموقعها، فإنها ستوفر للجنود العاملين هناك رؤية جيدة لما يجري في سوريا. وجنوبها، لوحظ وجود موقع آخر قيد الإنشاء، مع سهولة الوصول إلى شبكة الطرق في المنطقة. وفي المنطقة تم إخلائها جنوب القاعدتين قيد الإنشاء، يمكن رؤية منطقة أخرى يجري تجهيزها لإنشاء قاعدة ثالثة.