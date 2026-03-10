مخاوف إسرائيلية: تعريف ترامب للنصر على إيران يختلف عن التعريف الإسرائيلي

على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي قال فيها إن الحرب قد تنتهي قريبًا، يعرب مسؤولون كبار في إسرائيل عن خشية من أن تعريف "الانتصار على إيران" في واشنطن لا يتطابق بالضرورة مع التعريف الإسرائيلي.

أشار مطلعون على التفاصيل في حديث مع i24NEWS أنه بالرغم من عدم وجود فجوة كبيرة بين الطرفين في الوقت الراهن، إلا أن تصريحات الرئيس تثير القلق من سيناريو تسعى فيه الولايات المتحدة لإنهاء المعركة في وقت أبكر مما كانت تفضله إسرائيل.

على خلفية هذا التخوف، في إسرائيل يستعدون لإمكانية أن ترغب واشنطن بدفع نحو إنهاء مبكر للقتال.

ومع ذلك، يؤكد مسؤولون إسرائيليون أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات على ذلك على الأرض. وقال مسؤول كبير: "كل شيء مستمر كالمعتاد، التنسيق الاستراتيجي، تحديد الأهداف والاستراتيجية".

فيما يتعلق بأهداف العملية، تشير التقارير في إسرائيل إلى تحقيق إنجازات مهمة فيما يخص الإضرار بمنظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، لكنهم يشيرون إلى أنه لا تزال هناك أهداف أخرى في قضية الصواريخ التي يجب العمل ضدها. من ناحية أخرى، يركز الأمريكيون بدرجة كبيرة على مواقع تصنيع وإطلاق الطائرات المسيّرة، وذلك لأن هذه هي الأدوات الرئيسية التي تستخدمها إيران لمهاجمة دول الخليج.

وفقًا للبيانات التي نشرتها دول الخليج، تم تسجيل انخفاض حاد في عدد الصواريخ الباليستية التي أُطلقت باتجاهها – إلا أن وتيرة إطلاق الطائرات المسيّرة لا تزال مرتفعة.