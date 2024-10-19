"رجال الشرطة الإسرائيليين نجوا بأعجوبة ": إحباط عملية دهس قرب نابلس في الضفة الغربية (فيديو)

أكد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم توثيقا نشر يوقت سابق ظهر فيه سائق مركبة فلسطيني يصطدم بقوة بسيارة شرطية قرب مستوطنة عوفرا بمنطقة نابلس، والتي تم وصفها على أنها محاولة لتنفيذ عملية دهس وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي وتم تحييد المهاجم دون وقوع بين القوات.

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ويظهر بالتوثيق ، المهاجم الفلسطيني من سكان مدينة نابلس 27 عاما يقود بسرعة تجاه مركبة الشرطة الواقفة، بالوقت الذي كان فيه رجال الشرطة يقفون الى جانب المركبة إلا أنهم لم يصابوا بالاصطدام، سائق المركبة الفلسطيني قتل في المكان.

ووفقا لما يظهر في الفيديو فإن رجال الشرطة نجو من العملية بفارق ثوان معدودة من اصطدام المركبة التي استقلها المهاجم الفلسطيني بسيارة الدورية التي وقفوا الى جانبها