تشييع حسن نصر الله وانتهاء حقبة لبنانية

مع تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله تنتهي حقبة لبنانية كان بها نصر الله شخصية محورية محليا وإقليميا

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جنازة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
جنازة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله AP Photo/Bilal Hussein

منذ عامِ اثنين وتسعين تولى حسن نصر الله قيادةَ حزبِ الله في لبنان ولعب دوراً رئيسياً في تحوّلِه تاريخياً لدخولِ الساحةِ السياسية واكتسابِ نفوذٍ في هيكلِ الحكومةِ اللبنانية.. ووطد علاقةَ الحزب مع إيران وزعيمِها آية الله علي خامنئي..

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تشييع حسن نصر الله وانتهاء حقبة لبنانية

وُلد حسن نصر الله في آب من عامِ الفٍ وتسعِمئةٍ وستين في حي الكرنتينا الفقير في بيروت.. وتنحدر عائلتُه من البازورية في الجنوب اللبناني.. ومع اندلاعِ الحربِ الأهلية في لبنان.. عادت عائلتُه إلى مسقطِ رأسها وهناك تلقى تعليمَه الابتدائي والثانوي وانضم إلى حركةٍ أمل التي أسسها الإمام موسى الصدر..

في سن السادسة عشرةَ هاجر حسن نصر الله إلى النجف لعامين ثم عاد الى لبنان برفقةِ عباس الموسوي.. بعد عام من العودة اندلعت الثورةُ الخمينية في إيران.. فبدأ رحلاتٍ متقطعةً إلى طهران وأقام علاقاتٍ مع أعلى مستوياتٍ صنعِ القرار والسلطةِ فيها.

عامَ خمسةٍ وثمانين أعلن الله رسمياً عن تأسيسِ حزبِ الله انضم حسن نصر الله وعباس الموسوي، وآخرين في حركة أمل، إلى الحزب تحت قيادةِ صبحي الطفيلي.. وفي منتصف الثمانينيات، انتقل نصر الله إلى مدينة قم وتم تعيينُه "ممثلاً لحزب الله في إيران". أعادته هذه الوظيفة إلى إيران وأبعدته في الوقتِ نفسِه عن الساحةِ اللبنانية.. 

بعد أقلَ من عامٍ من انتخابِ عباس الموسوي أميناً عاماً لحزبِ الله تم اغتيالُه على يدِ عملاءَ إسرائيل انتقلت قيادةُ حزبِ الله إلى حسن نصرالله.. ومنذ ذلك اليوم أشرف على تحولِه إلى قوةٍ عسكريةٍ ذاتِ نفوذٍ إقليمي...

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