الرهينة السابق ياردن بيباس: "الانتقام قادم، لكن ليس اليوم، اعقدوا الصفقة، وأعيدوهم جميعا"

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نشر الرئينة السابق لدى حماس المفرج عنه ياردن بيباس، والذي فقد زوجته شيري وطفليه أرييل وكفير في عملية قتل أثناء احتجازه، رسالة على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، ردًا على مقاطع الفيديو الأخيرة للرهينتين روم براسلافسكي وإفيتار ديفيد. وكتب: "لماذا ننتظر استسلام حماس أو أن ينظر إلينا العالم كضحايا؟ هذا لن يحدث!"، مضيفًا أن خاطفيه ظلوا يرددون له: "حتى لو بقي مقاتل واحد فقط، فلن يستسلموا".

وأضاف: "أردت الاستسلام، لكنني صمدت، مؤمنًا بأن الدولة ستعيدني. لم أعد متأكدًا من أن الرهائن المتبقين يشعرون بذلك". ودعا بيباس إلى اتفاق فوري: "أود القضاء على جميع الإرهابيين، لكن إخواننا هناك يحملون جثثًا لدفنها، الانتقام قادم، لكن ليس اليوم. عقدوا صفقة، وأعيدوهم جميعًا".

وتُظهر مقاطع الفيديو، التي نشرتها حماس والجهاد إيفياتار ديفيد هزيلاً وروم براسلافسكي محطماً بعد 665 يوماً من الأسر. وتطالب العائلات المنكوبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحرير الرهائن الخمسين المتبقين، والذين يُعتقد أن 22 منهم على قيد الحياة.