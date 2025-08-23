الإعلان عن تأسيس "قوات الحرس الوطني" في السويداء والخاضعة لقرارات الهجري

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت عدة فصائل درزية مسلحة من السويداء وجبل العرب اليوم السبت عن تأسيس هيئة عسكرية موحدة باسم "قوات الحرس الوطني"، وستكون هذه الهيئة العسكرية تابعة لقرارات الشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز وجهاء الطائفة الدرزية في سوريا، والذي اتخذ حتى الآن موقفًا متشددًا ضد نظام الشرع.

وأعلنت هذه القوات نفسها أنها "المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة"، وحددت أن أهداف الهيئة هي حماية الجبل والهوية الدرزية.لا تضم ​​هذه القوة مجموعات مهمة من الطائفة الدرزية في المنطقة، مثل حركة"رجال الكرامة" و"أحرار جبل العرب"، والتي تم استبعادها بسبب موقفها الداعم إلى ضم جبل العرب إلى سلطة دمشق، وهي الآن في محادثات مع السلطات.

https://x.com/i/web/status/1959300803107103028

إضافة الى ذلك أعلنت "قوات الحرس الوطني" أن الهجري هو المرجعية الوحيدة في الطائفة، متجاهلين بذلك القيادات الدرزية الأخرى وهم الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع.