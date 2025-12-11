تقرير: نائب وزير الخارجية التايواني زار إسرائيل سرًا مؤخرًا

أفادت وكالة رويترز صباح الخميس أن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، قام مؤخراً بزيارة سرية إلى إسرائيل. وذكرت الوكالة أن الزيارة تأتي في وقت تسعى فيه تايوان إلى تعزيز التعاون الأمني.

مصادر أفادت لوكالة الأنباء أن وو زار في الشهر الأخير. بسبب الضغط الصيني، لدى تايوان علاقات دبلوماسية رسمية قليلة. وكما هو معروف، تعتبر الصين جزيرة تايوان جزءاً من أراضيها وليست دولة مستقلة. إسرائيل تعترف رسمياً ببكين، والدبلوماسيون التايوانيون قلما يزورون المنطقة في زيارات رسمية.

ومع ذلك، ترى تايوان في إسرائيل شريكاً ديمقراطياً مهماً، وقدمت دعماً بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر والحرب التي تبعته.