يوآف غالانت في حفل تنصيب يسرائيل كاتس:"المهمة لن تكتمل قبل عودة الرهائن"

تولى وزير الأمن الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس منصبه رسميا، اليوم الجمعة، بعد مراسم تسليم أقيمت في كيريا في تل أبيب. وشارك في الاتصيب أعضاء هيئة الأركان العامة وقيادة وزارة الأمن. وبهذه المناسبة ودع الجهاز الأمني ​​الوزير المنتهية ولايته يوآف غالانت.

وقال يوآف غالانت في خطاب الوداع: "في هذه الحرب شهدنا أكبر فشل، ولكن أيضًا أعظم الإنجازات في تاريخ البلاد. تذكروا أن المهمة لم تنته بعد، يجب علينا الوفاء بواجبنا الأخلاقي والتقليدي"، وتابع"الهدف من الحرب هو إعادة الرهائن الـ 101 الذين لم يروا عائلاتهم ومنازلهم مرة أخرى إلى وطنهم".

وافاد غالانت "إنهي ولايتي بألم شديد بسبب الخسائر وما لم يتم إنجازه بعد - عودة الرهائن. ولكن أيضًا مع شعور بالنجاح والمعنى، بسبب ما تم إنجازه هنا، تحت مسؤوليتي خلال العامين الماضيين، إقامة واقع استراتيجي جديد أفضل لدولة إسرائيل"، واضاف “هذا ليس الوداع الأخير، سأواصل، كما فعلت طوال حياتي، العمل من أجل أمن دولة إسرائيل والشعب اليهودي".

ومن جهته قال كاتس خلال الحفل: “طوال هذه الفترة، تم اتخاذ القرارات الصحيحة ولم يكن هناك أي شك على الإطلاق حول قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية على أداء مهمتها على أكمل وجه، ويجب علينا الحفاظ على هذه القدرات الاستثنائية وتنميتها مقتنع بأننا سنعمل مع رئيس الوزراء والحكومة والأنظمة المدنية بشكل موحد، وسأكون درع الجيش في مواجهة العمليات المختلفة وسأحشد كل إمكاناتي من أجل السماح للجيش بالتكريس نفسها بشكل كامل ما يجب عليها فعله بكل قوتها."

وفي حديثه إلى وزير الأمن المنتهية ولايته يوآف غالانت، قال كاتس: "لقد كنا أصدقاء وسنبقى كذلك لأننا نؤمن بنفس الأشياء التي ستضمن أمن ومستقبل دولة إسرائيل، الدولة اليهودية. أعدكم بأن ستخرج دولة إسرائيل بأكملها من هذه المواجهة وهذا الألم لتصل إلى مستويات أعلى بكثير".