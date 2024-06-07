مستشار رئيس السلطة الفلسطينية: "إسرائيل وحماس تحرصان على تغييبنا عن المفاوضات، ولا بديل لإسرائيل عن تولي السلطة إدارة غزة"

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، إن "إسرائيل وحماس تحرصان على تغييبنا عن المفاوضات الجارية" مشيرا إلى أنه "لا بديل لإسرائيل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة"، وتابع"إدارة قطاع غزة حق للسلطة في رام الله، وأن السلطة لم تغب يوماً عن القطاع بل كانت هي المشرفة على جميع الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم"، جاءت تصريحات محمود الهباش في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الجمعة.

فيما أكدت السلطة الفلسطينية في وقت سابق أن "أي حكومة جديدة لن تكون فصائلية، في إشارة إلى استبعاد حماس".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قد قال الأحد المنصرم، إن "إسرائيل لن تقبل استمرار حركة حماس في حكم قطاع غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، وإن إسرائيل تبحث في أمر بدائل لحماس".

وكانت العديد من المعلومات ألمحت سابقاً إلى أن واشنطن تضغط من أجل تشكيل سلطة فلسطينية جديدة، بعيدة عن الاتهامات بـ"الفساد"، من أجل توحيد الضفة الغربية بغزة وتولي الحكم فيهما بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي تفجرت في السابع من أكتوبر المنصرم.