خبير أمني يستعرض إخفاقات السابع من أكتوبر ويحذر من سيناريوهات استهداف جديدة

سلّط المحلل الحنان ميلير خلال مقابلة مع i24NEWS الضوء على تداعيات أحداث السابع من أكتوبر والواقع الميداني والسياسي في إسرائيل، مؤكداً وجود إخفاقات هيكلية حواها الملف الأمني والسياسي، ومحذراً من إمكانية تكرار صدمات أمنية بأساليب مختلفة.

المشهد الميداني في غزة مقابل المتغيرات الإقليمية: أشار التحليل إلى أنه على الرغم من سيطرة الجيش الإسرائيلي على أجزاء واسعة من قطاع غزة، إلا أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بنفوذ وسيطرة ميدانية في مناطق متعددة. وفي المقابل، شهدت الجبهات الإقليمية الأخرى في لبنان وسوريا وإيران تحولات وتغيرات إستراتيجية بارزة.

احتمالية تكرار سيناريوهات الهجوم: استبعد التحليل تكرار هجوم بري واسع النطاق ومماثل لما حدث في السابع من أكتوبر، لكنه حذّر من إمكانية تنفيذ عمليات نوعية بأساليب مختلفة، مثل استخدام أسلحة جديدة أو تنفيذ عمليات اختطاف تستهدف مناطق الغلاف والداخل.

غياب لجان تقصي الحقائق واستخلاص العبر: انتقد التقرير عدم تشكيل لجنة تقصي حقائق رسمية أو حكومية لبحث ملابسات الأحداث، مشيراً إلى أن عرقلة إنشاء هذه اللجنة يحول دون استخلاص الدروس والعبر لمنع تكرار الثغرات مستقبلاً.

الإخفاقات العسكرية والسياسية: لفت التقرير إلى وجود عيوب مزدوجة؛ عسكرية تمثلت في تجاهل القيادة العليا للتحذيرات المبكرة الصادرة عن طواقم الاستخبارات والمجندات على الحدود، وسياسية تمثلت في الاعتماد على نظرية سائدة مفادها ردع الفصائل واستبعاد سيناريو اقتحام البلدات والمدن.