مع تمثيل لحزب الله: تشكيل حكومة جديدة في لبنان

بعد أيام طويلة من المباحثات: أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، الليلة الماضية (السبت)، تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وستتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرا، بينهم ممثلون عن منظمة حزب الله.

سيرأس الحكومة الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، نواف سلام، الذي أدار حتى أسابيع قليلة قضية الدعوى ضد إسرائيل.

وخلال المناقشات المطولة، عُقدت "قمة ثلاثية" بحضور الرئيس اللبناني جوزف عون، ورئيسة مجلس النواب نبيه بري، والشخصية المهيمنة في المفاوضات - نواف سلام، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية.

كما ذكرنا، بعد الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقع الرئيس اللبناني الليلة الماضية، على أمر إقالة الحكومة الانتقالية برئاسة نجيب ميقاتي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت نائبة مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مورغان أورتوغاس، لبنان. وخلال زيارتها لبيروت، أدلت أورتيغاس ببيان من القصر الرئاسي في بعبدا، أشارت فيه إلى هزيمة منظمة حزب الله في الحرب ضد إسرائيل، ووعدها بأن الولايات المتحدة ستتأكد من أنه لن يكون جزءًا من الحكومة اللبنانية.

ورغم تصريحات نائب مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، نشر الأمين العام للحكومة اللبنانية قائمة الوزراء الجدد، والتي يبدو فيها أن "الثنائي الشيعي" في مجلس النواب اللبناني، تنظيم حزب الله وحركة "أمل"، حصل على خمس حقائب، حيث حصلت "أمل" على حقيبة المالية وغيرها، وحزب الله على وزارتي العمل والصحة.

أثار هذا التصريح التي أدلت به أورتيجوس انتقادات في البلاد، الذين بدأوا احتجاجًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. نشر الإعلامي البارز في شبكة "الميادين"، علي مرتضى، المحسوب على حزب الله، مقطع فيديو بدا فيه وهو يسخر من نائبة مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، بسبب تصريحاتها.

https://x.com/i/web/status/1888269766990655488