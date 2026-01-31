الأزهر يعلق على مقاطع مسيئة للنبي تشعل غضبًا واسعًا في مصر

علّق الأزهر الشريف على مقاطع صوتية مسيئة للنبي محمد ﷺ انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وأثارت موجة غضب واسعة ومطالب بمحاسبة المتورطين.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن ما جرى تداوله مؤخرًا من أغانٍ مسيئة "لا يُعد إبداعًا فنيًا ولا تعبيرًا عن رأي أو ممارسة لحرية مزعومة"، معتبرًا أنها تمثل "اعتداءً صريحًا وتطاولًا وانحدارًا أخلاقيًا وفكريًا".

وأكد الأزهر أن الإساءة إلى النبي محمد ﷺ "جريمة مستنكرة واعتداء على مقدسات المسلمين ومشاعرهم"، محذرًا من تداعياتها في تأجيج الفتن وخطاب الكراهية والتطرف.

وشدد على ضرورة اضطلاع المؤسسات المعنية والهيئات القضائية بدورها في ردع المسيئين، ومحاسبة المسؤولين عن بث ونشر وترويج هذه المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لمنع تداول أي محتوى يتضمن إساءة دينية.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول مقاطع منسوبة لشخص يدعى عمر كوشا، تضمنت تحريفًا لكلمات أناشيد ومدائح دينية معروفة واستبدالها بعبارات مسيئة، ما أثار استنكارًا واسعًا ودعوات عاجلة لحذف المحتوى ومحاسبة المسؤولين وفق القوانين المنظمة لجرائم ازدراء الأديان.