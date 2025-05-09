سفير إسرائيل السابق في واشنطن : "على نتنياهو أن يختار بين ترامب وبن غفير"

على خلفية قرار ترامب الغاء شرط التطبيع مع السعودية بموافقة واشنطن على برنامج نووي مدني سعودي، وانعكاس هذا على علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل، أشار السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن داني ايالون إلى أن "القرار الأمريكي لم ينسق مع إسرائيل" لافتا الى ان بن غفير وسموتريش يقودان نتنياهو الى طريق مسدود وان على نتنياهو ان يختار بنهاية المطاف بين ترامب وبن غفير"، لمشاهدة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وقال ايالون خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله :" ان القرار لم ينسق مع إسرائيل، وهو قرار أمريكي، لأنه لا توجد حتى الآن إجابات واضحة من الجانب الإسرائيلي، في المستوى المهني توجد نقاشات ، ولكن ويتكوف في نقاش بالأمس مع مندوبي عائلات المختطفين ، قال إن الوقت نفذ ، وبدا يبدي حالة من عدم الصبر تجاه إسرائيل، ولكي تتقدم إسرائيل، يجب على بيبي أن يقول نعم لخطة ويتكوف،لكن لديه مشكلة سياسية مع سموتريش وبن غفير، لذلك أعتقد أنه في نهاية المطاف يقودون نتنياهو الى طريق مسدود، وعلى أن يختار نتنياهو في نهايته بين ترامب وبن جفير وسموتريش".

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