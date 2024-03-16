إسرائيل تدرس الاستعانة بشركات أمنية خاصة لحماية شحنات المساعدات إلى غزة

في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة والتحديات اللوجستية، تدرس إسرائيل الاستعانة بشركات أمنية دولية خاصة لضمان وصول شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأمان. وفقًا لما ذكره مسؤولان ومسؤول سابق في الحكومة الأمريكية لشبكة NBC، تم بالفعل إجراء اتصالات مع عدة شركات بهذا الخصوص، وتمت الإشارة إلى أن دولًا أخرى قد تتحمل التكاليف الأمنية المترتبة.

المحادثات بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأتي في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، الذي يعاني من تحديات جمة تشمل صعوبة توزيع الإمدادات الغذائية والطبية بسبب الفوضى والعنف. التقارير تشير إلى مقتل ثلاثة سائقين على الأقل حتى الآن في أثناء محاولات توزيع الطعام، مما يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة المرتبطة بمثل هذه المهام.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه عمليات توزيع المساعدات عقبات بسبب نقص المنظمات القادرة على تنفيذ هذه المهمة داخل غزة. وقد تمت الإشارة إلى أن الأونروا، وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والهلال الأحمر الفلسطيني، يواجهان صعوبات في التعامل مع المتطلبات اللوجستية الضخمة لهذه المهمة.

في ظل هذه الظروف، تستمر بعض الدول بما في ذلك مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمغرب في تقديم المساعدات من خلال عمليات إنزال جوي. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود أيضًا تحديات، بما في ذلك الحوادث التي أدت إلى وفاة وإصابة المدنيين، فضلاً عن مشكلات تتعلق بسقوط الشحنات في البحر أو في مناطق غير مستهدفة.

الوضع في غزة يتطلب جهودًا دولية متكاملة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مع التغلب على التحديات الأمنية واللوجستية التي تعيق هذه الجهود حاليًا.