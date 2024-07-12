حماس:"اقترحنا أن تقوم حكومة وطنية مختصة وغير حزبية بإدارة غزة والضفة الغربية بعد الحرب"

أكد عضو في المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان، اليوم الجمعة، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بـ"تشكيل حكومة مستقلة من شخصيات غير حزبية لإدارة قطاع غزة بعد الحرب" وتابع"اقترحنا أن تقوم حكومة وطنية مختصة وغير حزبية بإدارة غزة والضفة الغربية بعد الحرب". وأضاف“إدارة غزة بعد الحرب هي شأن فلسطيني داخلي دون أي تدخل خارجي، ولن نناقش تداعيات الحرب في غزة مع أطراف خارجية”.

وتأتي تصريحات بدران بعد أن طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على ممر فيلادلفيا، أراضي غزة على طول الحدود مع مصر. لكن هذا الشرط يتعارض مع موقف حماس الذي يقضي بضرورة انسحاب إسرائيل من كافة أراضي غزة بعد وقف إطلاق النار. وقال نتنياهو أمس الخميس إن "السيطرة على ممر فيلادلفيا هي جزء من الجهود الرامية إلى منع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر".

وقال مسؤول في حماس لم يذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "اقتراح تشكيل حكومة غير حزبية تم تقديمه مع وسطاء، ستدير هذه الحكومة شؤون قطاع غزة والضفة الغربية في المرحلة الأولية بعد الحرب، وستعد الأرضية لإجراء الانتخابات العامة"

وفي السياق ذكرت بعض المصادر أن "الفلسطينيين الذين تدربوا في الولايات المتحدة يمكنهم الانضمام إلى هذه السلطة"، لشيء الوحيد الواضح في هذه المرحلة هو أن حماس توافق على ألا تكون هذه السلطة في غزة بعد الحرب، لكن هدفها بالتأكيد هو استعادة السلطة تحت عنوان آخر"، كما يحلل رافائيل جيروسالمي.وتابع "كما أنهم لا يعارضون وجود قوة دولية من الدول العربية المعتدلة، لأن هذه الدول ستجلب معها الكثير من المال. والسؤال هو ما هو المكان الذي سيكون لحماس في هذا التشكيل، لأن هذه الدول العربية لا ترغب بالضرورة في الفوض مع الإخوان المسلمين".