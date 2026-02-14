هروب جماعي من مخيم الهول… مخاوف من انتشار عائلات داعش في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عشرات من عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" فرّوا، أمس الجمعة، من مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة، في ظل توترات أمنية متكررة داخل المخيم وحالات استعصاء متزايدة بين القاطنين بهدف الخروج منه.

ووفقاً للمصادر، لم تتوفر معلومات دقيقة حول الأعداد النهائية للفارين أو الوجهات التي توجهوا إليها، غير أن الحادثة تعكس هشاشة الوضع الأمني داخل المخيم، خاصة بعد تولي القوات الأمنية التابعة للحكومة الانتقالية مسؤولية حراسته وإدارته.

تعليق مؤقت لأنشطة الأمم المتحدة

في سياق متصل، كانت الأمم المتحدة قد علّقت مؤقتاً جميع أنشطتها داخل مخيم الهول في 12 شباط الجاري، عقب حادثة أمنية تمثلت بتعرض موظفين من منظمات إنسانية لهجوم وتهديدات مباشرة من قبل عدد من سكان المخيم.

وبحسب مصادر المرصد، بلغ التوتر ذروته في 11 شباط، عندما تجمع عدد من القاطنين عند المدخل الرئيسي احتجاجاً على توقف المساعدات الغذائية والطبية لمدة أسبوع. وخلال الاحتجاج، تعرّض مركز مجتمعي تابع للأمم المتحدة للرشق بالحجارة، ما دفع المنظمة إلى سحب موظفيها من المخيم كإجراء احترازي.

مخاوف من تداعيات أمنية

وتثير حوادث الفرار الأخيرة مخاوف من انتشار عائلات التنظيم في مناطق مختلفة، في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية داخل المخيم، الذي يُعد من أكبر المخيمات التي تضم عائلات مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال شرقي سوريا.