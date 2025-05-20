الحرب الإسرائيلية على 7 جبهات تلقي بظلالها على توسيع البلدات العربية في إسرائيل

عدوى المناطق الآمنة والعازلة لم تُصب فقط الحدود مع سوريا ولبنان أو حتى قطاع غزة، بل انتقلت أيضًا إلى البلدات العربية داخل إسرائيل. مناطق عازلة بين بلدات يهودية وعربية تُقام لأول مرة في التاريخ، بعد اعتراض بلدة مي عامي الواقعةِ في منطقة وادي عارة على مخطط هيكلي في مدينة أم الفحم يهدف إلى تنظيم وتطوير هذه المناطق بشكل شامل.

بعد سنوات من العمل المكثف على إنجاح خطط البناء على الحافة الجنوبية لمدينة أم الفحم، وتخطّي عقبات المعترضين، تتفاجئ بلدية أم الفحم بتواجد مندوب من وزارة الأمن الإسرائيلية ومعه قرار رسمي بوقف المخطط.

استعرض التقرير صورة وثيقة ، يمكن خلالها فهم السبب الرئيس حول رفض بلدة مي عامي هذا المخطط، وتشير إلى وجود دوافع أمنية وخطرٍ كبير على سكانِ البلدة دونَ تفاصيل أكثر.

هذا وتم التوجه خلال إعداد التقرير إلى بلدية أم الفحم لتوضيح ِالصورة أكثر حول قرار المجلس الإقليمي منشة، والذين قدموا صورة شاملة حول الوضع.

ثمّة من يرى أن الأحداث الأخيرة وحرب إسرائيل على سبع جبهات، ترتبط بشكلٍ مباشر حول بناء منطقة عازلة بين أم الفحم ومي عامي، لهذا تم المحاولة خلال إعداد التقرير مرارًا وتكرارًا التحدّث مع مسؤولين في بلدة مي عامي، إلّا أن الرفض تكرر كثيرًا ولم يتم الحصول على أي جواب.

وختم التقرير مشير إلى أن أسباب أمنية وتخوفات على حياة سكان البلدات اليهودية، تقف سدًا أمام آلاف العائلات العربية والأزواج الشابة في داخل المجتمع العربي، وسط قلقٍ أن تكون أم الفحم هي فقط البداية لتقليص مساحات البلدات العربية في إسرائيل.