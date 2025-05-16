تقرير: سوريا لا تستبعد تسليم رفات جثمان الجاسوس ايلي كوهين

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم (الجمعة) نقلا عن دبلوماسيين عرب، أن الحكومة الجديدة في دمشق برئاسة أحمد الشرع لا تستبعد إمكانية تسليم إسرائيل رفات جثة الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين. هذا ولا يوجد تأكيد لهذا التقرير من مصادر أخرى.

وفي مقال لرئيس تحرير الصحيفة، إبراهيم الأمين، زعم أن جهود الوساطة الأمنية تقدمت إلى درجة أن دمشق مستعدة للكشف عن أماكن رفات الجثامين الإسرائيلية التي اختفت في سوريا خلال حرب لبنان الأولى عام 1982. وبحسب المقال، فإن الاجتماعات التي عقدت في أبو ظبي بين ممثلي نظام الشرع وكبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين تناولت في الأساس تفاهمًا غير معلن من شأنه أن يؤدي إلى خطوات تحدث في سوريا من أجل تهدئة إسرائيل. وزعم أن الأميركيين قدموا كل "الإغراءات الضرورية" إذا أثبت نظام الشرع قدرته تنفيذ هذه الخطوات.

وبحسب التقرير، فإنه في أعقاب هذا التفاهم، طرأ تغيير ملحوظ نحو الأسوأ في موقف الحكومة تجاه الفصائل الفلسطينية المتهمة بالرغبة في استخدام الأراضي السورية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل من هناك.