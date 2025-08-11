"مؤتمر الحسكة إعلان حرب على سوريا"

قد يعجبك أيضًا -

بعد موقف حكومة دمشق لمخرجات مؤتمر الأقليات في الحسكة والذي نظم نهاية الأسبوع بمبادرة قسد، اعتبر الإعلامي السوري ربيع الشعار إن "مؤتمر الحسكة بمثابة إعلان حرب على سوريا". لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات الشعار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال الشعار :"إنه سقطت الأقنعة وتوجد أبعاد أعمق من خلال هذا المؤتمر .. يتعلق الأمر بما خلف السطور، فهذا المؤتمر هو بمثابة إعلان حرب على سوريا بكل معنى الكلمة" مشيرا الى أن حضور بعض الشخصيات المؤتمر "وإقصاء العرب والشخصيات الكردية الوطنية فإنه يشعل الفتن بين السوريين .. والسعي الى تفكك وطني وطعنة جديدة في ظهر سوريا وشعبها".

رابط الحلقة كاملة: