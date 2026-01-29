تفاصيل اعتقال خادمة الفنانة هدى شعراوي "أم زكي" بعد الجريمة المروعة

ألقت قوات الأمن الداخلي السورية القبض على خادمة الفنانة الراحلة هدى الشعراوي، والتي تحمل الجنسية الاوغندية، المتهمة بقتلها، وفق ما أعلنته وزارة الأمن السورية.

وأوضحت المصادر أن تهمة القتل لم تثبت رسمياً بعد، لكنها وُجهت إلى المتهمة بعد فرارها من المنزل عقب وقوع الجريمة، فيما حصلت "العربية" على أول صورة لها وهي محتجزة لدى السلطات.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن حيّ باب سريجة في دمشق شهد عصر اليوم حادثة قتل مأساوية، إذ عُثر على الفنانة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها. وأكدت الوزارة أن وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية باشرت الإجراءات القانونية، شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية، وتوثيق المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة.

وأشار أحد الجيران إلى أن الجريمة ارتكبت باستخدام مدقة هاون، وأن المتهمة هربت بعد ارتكابها الجريمة عبر إحدى شرفات المنزل، لافتاً إلى أن الحادث وقع بعد مغادرة أحفاد الفنانة للمنزل مساءً.

وتسببت الحادثة بصدمة واسعة في الوسط الفني السوري، وانتشرت صور الفنانة الراحلة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونعاها فنانون ومخرجون وأسماء بارزة في الدراما السورية.