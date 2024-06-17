المبعوث الأميركي هوكشتاين يصل إلى إسرائيل لمباحثات تهدف إلى احتواء التوتر مع حزب الله

يصل اليوم، الإثنين، المبعوث الأميركي، عاموس هوكشتاين، إلى البلاد لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس، جو بايدن، لخفض مستوى التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله واحتواء التوتر على الحدود مع لبنان. وتأتي هذه الخطوة في ظل القلق المتزايد في البيت الأبيض من احتمال تحول تبادل إطلاق النار المكثف بين الجانبين إلى حرب واسعة النطاق.

ذكرت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن هوخشتاين نشط في الأشهر الأخيرة في الترويج لمخطط إنهاء الحرب في الشمال عبر تلبية المطلب الإسرائيلي بانسحاب قوات حزب الله من المنطقة الحدودية، والتوصل إلى حل يسمح بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن تسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار الوضع بين إسرائيل ولبنان، للحيلولة دون انزلاق الأمور إلى حرب تلحق أضرارًا فادحة بالبلدين وقد تؤدي إلى تورط دول أخرى مثل سورية وإيران.

غير أن الصحيفة أشارت، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، إلى أن السبيل للتوصل إلى اتفاق في الشمال يكمن أولاً في إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ومع ذلك، فإن التوصل إلى تقدم حقيقي في اتفاق بين إسرائيل وحماس يعتبر شرطاً أساسياً لصعوبة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحزب الله، حيث أوضح الأخير أنه سيواصل قتال إسرائيل طالما استمرت الحرب على غزة.

من المتوقع أن يتوجه المبعوث الأميركي، بعد انتهاء مباحثاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، إلى لبنان لمواصلة جهوده الدبلوماسية.