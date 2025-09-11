مكالمة ترامب ونتنياهو بعد الهجوم في قطر: "غير حكيم"

قد يعجبك أيضًا -

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الليلة (بين الأربعاء والخميس) إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أجرى "مكالمة حادة" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعرب عن إحباطه من الهجوم الإسرائيلي على ممثلي حماس في قطر.

قال ترامب لنتنياهو إن القرار باستهداف القادة السياسيين لحماس في الدوحة، عاصمة قطر، لم يكن حكيماً. لقد غضب عندما علم عن الهجوم لأنه ألحق ضرراً بأراضي حليفة أخرى للولايات المتحدة كانت تتوسط في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما قاله المسؤولون.

وفقًا للتقرير، ادعى ترامب أمام نتنياهو أن القرار باستهداف قادة حماس في الدوحة كان "غير حكيم". الرئيس غضب عندما علم أن الهجوم نفذ على أراضي قطر - الحليفة للولايات المتحدة والتي تلعب دور الوسيط في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة. نتنياهو أجاب بأن كان لديه "نافذة فرصة قصيرة" للتحرك ولذلك اختار استغلالها.

مصادر أمريكية أفادت أنه في المحادثة الثانية بين الاثنين، كانت الأجواء ودية. ترامب سأل نتنياهو إذا ما كانت الضربة أثبتت نجاحها، لكن نتنياهو أجاب بأن: "الأمر لا يزال غير واضح".

أشار مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب محبط من نتنياهو، الذي "يضعه مرارًا وتكرارًا في مواقف غير مريحة" من خلال "خطوات أحادية الجانب وعدوانية، غير منسقة مع واشنطن وأحيانًا تتعارض مع أهداف الرئيس في الشرق الأوسط. وأضاف أن ترامب كان يود أن يرى إسرائيل تنهي القتال في غزة، وعلى الأقل - تقلل من القصف في القطاع. ويعتقد الرئيس أن الصور القاسية للقصف تضر بشدة بصورة إسرائيل في العالم".

كما أُفيد أيضاً أن ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ویتکوف، اشتكيا في الأشهر الأخيرة أمام جهات مختلفة من أن نتنياهو يضعهما مراراً وتكراراً في مواقف حساسة، أحياناً بدون أي إنذار مسبق.