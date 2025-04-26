الجيش الإسرائيلي:"إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات فإننا سنوسع نطاق القتال في غزة"

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان ،مساء اليوم السبت، أنه خلال الـ48 ساعة المنصرمة، تم القضاء على 400 مسلح وقصف 120 هدفا إضافيا في قطاع غزة، بما في ذلك مستودع أسلحة كبير في حي درج التفاح"، وتابع"نحن نستعد لمناورات أوسع نطاقا، وحتى لتعبئة جديدة لقوات الاحتياط".وتتضمن هذه الخطط تعزيز وضع القوات وتوسيع المناورات البرية وتكثيف الضربات. ومن المحتمل أيضًا أن يتم اتخاذ قرار بشأن تعبئة إضافية لقوات الاحتياط قريبًا.

وأكد البيان على أنه "تم قصف نحو 1800 هدف مسلح في غزة منذ بدء العملية، بما في ذلك 120 هدفا خلال الـ24 ساعة المنصرمة".

وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير في الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، إن "حماس تقدم للقاهرة رؤية لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة ضمن صفقة تبادل أسرى حزمة واحدة". وبحسب تقارير فإن "هذه الرؤية تتضمن وقف إطلاق نار طويل الأمد لمدة خمس سنوات مع ضمانات إقليمية ودولية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي غزة، ورفع الحصار، وبدء إعادة إعمار غزة".