تقرير: مقتل شقيقة زعيم حرحة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة

أفادت تقارير أن إحدى شقيقات زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قُتلت في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة، وتشير مصادر فلسطينية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن "غارة جوية على مبنى تابع لعائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أودت بحياة 13 فردا".ولم تتضح على الفور التفاصيل المتعلقة بأي من شقيقات هنية قُتلت.

وفي وقت سابق من شهر أبريل/نيسان المنصرم، استهدفت إسرائيل وقتلت ثلاثة من أبناء هنية، الذين حددتهم على أنهم نشطاء في حركة حماس، إلى جانب أربعة أحفاد – ثلاث فتيات وصبي – وفقا لمصادر حماس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في وقت سابق إحدى شقيقات هنية، وهي مواطنة إسرائيلية تسكن تل السبع. وتشير التقارير إلى أن ثلاث من أخوات هنية يعشن في البلدة الجنوبية، متزوجات من عرب إسرائيليين. ترملت اثنتين منهما وواجهتا تداعيات قانونية بسبب زياراتهما غير المصرح بها إلى غزة عبر مصر في عام 2013، مما أدى إلى صدور أحكام مع وقف التنفيذ في عام 2015.