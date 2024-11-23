المصورة الأمريكية نان غولدين تستنكر الحرب على غزة خلال معرض في برلين

استغلت المصورة والناشطة الأمريكية نان غولدين (من أصل يهودي 71 عاما) افتتاح معرضها في المتحف الوطني الجديد في برلين لإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة بشدة، وقالت إنها تريد استخدام هذا المعرض الاستعادي "كمنصة للتعبير عن غضبها الأخلاقي" ضد ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".

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واشارت غولدين إلى أنه "فر أجدادي من المذابح في روسيا. لقد نشأت على وعي بالمحرقة النازية. ما أراه في غزة يذكرني بالمذابح التي فر منها أجدادي"، ولدت في واشنطن، وهي فنانة وناشطة كبيرة تم توثيق حياتها وأعمالها في الفيلم الحائز على جوائز "كل الجمال وسفك الدماء" (2022).

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ووفي السياق انتقدت غولدين ألمانيا أيضًا، ونددت بكراهية الإسلام في البلاد: "ألمانيا موطن لأكبر جالية فلسطينية في أوروبا. ومع ذلك، تواجه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين الكلاب البوليسية والطرد والوصم". وانتهى خطابه بهتافات "فلسطين حرة"، التي طغت على الخطاب التالي لمدير المعرض كلاوس بيسنباخ. هيرمان بارزينغر، رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي التي يعتمد عليها المعرض الوطني الجديد، أدان بشدة خطاب غولدين ومقاطعة المتظاهرين لخطاب بيسنباخ.

وأضاف: "هذا لا يتوافق مع مفهومنا لحرية التعبير". وفي بيان نشر بعد افتتاح المعرض نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "أوضح بيسنباخ أن المعرض ينأى بنفسه عن موقف المتظاهرين".