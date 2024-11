المصورة الأمريكية نان غولدين تستنكر الحرب على غزة خلال معرض في برلين

استغلت المصورة والناشطة الأمريكية نان غولدين (من أصل يهودي 71 عاما) افتتاح معرضها في المتحف الوطني الجديد في برلين لإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة بشدة، وقالت إنها تريد استخدام هذا المعرض الاستعادي "كمنصة للتعبير عن غضبها الأخلاقي" ضد ما تصفه بـ"الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".

https://x.com/i/web/status/1860296430042136906