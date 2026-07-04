وجه الحوثيون في اليمن تهديدات جديدة للسعودية، متهمين إياها بمحاولة منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في صنعاء. وقالوا، إن "طائرات حربية سعودية حاولت اختراق مجالهم الجوي لمنع الطائرة، التي كانت تقل أكثر من 200 راكب، بينهم جرحى ومرضى".

ووفقًا للحوثيين، أُجبرت الطائرة في نهاية المطاف على العودة إلى طهران. وتفيد وسائل إعلام مقربة من الحركة بأن الطائرة كانت تقل أيضًا وفدًا حوثيًا كان من المقرر أن يحضر جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.

وفي بيان مصور، حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، من أن أي انتهاك آخر للمجال الجوي اليمني أو أي هجوم على البلاد سيؤدي إلى رد شامل يستهدف المطارات السعودية والبنية التحتية الاستراتيجية، برًا وبحرًا. كما أكد أن مقاتليهم على أهبة الاستعداد للتحرك لإنهاء ما وصفه بـ"الحصار السعودي الأمريكي". وتأتي هذه التهديدات في وقت شهدت فيه العلاقات بين الرياض والحوثيين تحسنًا نسبيًا في الأشهر الأخيرة. في مايو/أيار، أبرم الطرفان أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء النزاع، شملت سبعة مواطنين سعوديين. وتدور الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية منذ عام 2015. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة عام 2022، لا يزال المتمردون يسيطرون على صنعاء ومعظم شمال البلاد، بينما تحتفظ الحكومة المعترف بها دولياً بالسيطرة على معظم الجنوب.

وكانت قيادة القوات المشتركة لـ“تحالف دعم الشرعية في اليمن”، قد أعلنت أنها سترد “بقوة وحزم غير مسبوقين” على أي محاولة تستهدف المملكة العربية السعودية أو تمس أمنها أو سيادة اليمن، وذلك في أعقاب تصعيد جديد مع جماعة الحوثي، على خلفية تطورات هبوط طائرة ايرانية في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقال التحالف في بيان إن التصريحات الصادرة عن جماعة الحوثي تأتي في إطار محاولة لصرف الأنظار عن ما وصفه بانتهاكاتها بحق المدنيين في اليمن، مؤكداً استمرار الجماعة في إطلاق اتهامات متكررة تتعلق بخرق المجال الجوي.وأضاف البيان أن قوات التحالف ترفض هذه الادعاءات، مشدداً على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن المملكة أو استقرار المنطقة، في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي في اليمن.