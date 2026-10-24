هل يهاجم نتنياهو إيران قبل الانتخابات؟ جدل أمني وسياسي في إسرائيل

تتواصل ردود الفعل والتفاعلات السياسية والأمنية في إسرائيل حيال احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية واسعة مع إيران، في وقت يخوض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة انتخابية ضارية وسط مساعٍ مستمرة لتأكيد تصميمه على استهداف البنية العسكرية والنووية الإيرانية وسعي طموحه نحو إسقاط النظام في طهران.

وفي حوار إخباري عبر قناة i24NEWS، تباينت قراءات الخبراء والمحللين حول جدية وواقعية التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة استباقية لإيران قبيل موعد الانتخابات المقبلة، وسط تقاطعات مع الموقف الأمريكي والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

المؤسسة الأمنية: لا مؤشرات لاستخبارات الحرب

من جانبه، أكد الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي، يوخنان تسوريف، أن القيادة الأمنية والعسكرية في إسرائيل لا تملك معطيات استخباراتيّة تفيد بوجود تحولات دراماتيكية أو قنابل نووية جاهزة لدى إيران تستدعي رداً عسكرياً فورياً في الأيام القليلة القادمة. وأوضح تسوريف أن التحركات والتدريبات العسكرية الحالية لا تعدو كونها جزءاً من الروتين الميداني المعتاد للجيش، معتبراً أن التصريحات الصادرة عن المستوى السياسي مرتبطة بشكل وثيق بالحملات الدعائية والانتخابية لنتنياهو الساعي لترميم مكانته السياسية في مواجهة خصومه ومنافستهم.

حسابات نتنياهو و"القرار السياسي للجيش"

في المقابل، يرى خبير شؤون الشرق الأوسط، أليف صباغ، أن الصراع المستمر منذ سنوات طويلة بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية في إسرائيل يرجّح كفة القرار السياسي في حال اتخذ نتنياهو قراراً أحادي الجانب بشن عملية عسكرية خاطفة. وأشار صباغ إلى أن نتنياهو، الذي يشعر بقرب انتهاء حياته السياسية، قد يلجأ إلى مغامرة عسكرية استباقية هرباً من الاستحقاق الانتخابي، مستنداً إلى تنسيق ضمني أو مرتقب مع الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب التي تواصل ضغوطها وهجومها السياسي والاقتصادي على النظام الإيراني.

تباين التقديرات الإقليمية

بينما يصر مراقبون على أن الخطاب الإسرائيلي المتصاعد يعكس رغبة حقيقية في حسم ما تصفه تل أبيب بـ "الملف الوجودي"، يقلل خبراء آخرون من احتمالية وقوع انفجار عسكري واسع النطاق على الجبهة الإيرانية قبل انتهاء الاستحقاقات الانتخابية، محذرين من تهويل الخطاب الإعلامي الذي قد يدفع الأطراف نحو حسابات خاطئة غير محسوبة النتائج في منطقة تعيش على وقع توترات بالغة الحساسية