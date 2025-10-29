ايدي كوهين :"سنقيم حلف إسرائيلي صهيوني يهودي مع الأقليات ولا مانع من إضعاف الجولاني "

على خلفية استضافته مؤتمر للأقليات في مدينة تل أبيب، شدد الباحث الإسرائيلي د. ايدي كوهين على أن "أجد أهداف المؤتمر هو تشكيل حلف إسرائيلي صهيوني يهودي مع الأقليات في الشرق الأوسط" مؤكدا أنه "لا مانع من إضعاف الجولاني وإردوغان" لمتابعة مداخلته في الفيديو المرفق

جاء تصريح كوهين خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال :"من أهداف المؤتمر حماية الأقليات وخلق تواصل وتشكيل حلف إسرائيلي صهيوني يهودي مع الأقليات ، الأشوريين ، الأكراد، اليزيديين، المسيحيين، الدروز والعلويين، وإذا استهدف هذا إضعاف الجولاني واردوغان".وأضاف إن هذا الحلف "يسعى الى تغيير معالم الشرق الأوسط، لا أخفي ذلك ، أريد دولة علوية في الساحل، وفي جبل الباشان وغيرها.. أنا أتحدث عن الحقائق والواقع".

الحلقة كاملة:

التقرير الذي أعدة الزميل وسام كبها عن مؤتمر الأقليات :