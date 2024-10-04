الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين بعد غارة جوية بطائرة مسيرة عراقية على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين آخرين بعد أن ضربت طائرة بدون طيار أطلقت من العراق على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وأصيب نحو 20 شخصا آخرين في الحادث. وتم التعرف على الضحيتين وهما دانييل أفيف حاييم صوفر وطال درور، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عامًا. ليرتفع إجمالي عدد القتلى في العملية البرية إلى 11.

https://x.com/i/web/status/1842213554272743932 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأكد الجيش الإسرائيلي على أن "مسيرة استهدفت قاعدة عسكرية في الجولان وتسببت بمقتل جنديين" فيما اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "مقتل جنديين إسرئيليين نتيجة انفجار طائرة بدون طيار انطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان"