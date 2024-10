الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جنديين بعد غارة جوية بطائرة مسيرة عراقية على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل جنديين آخرين بعد أن ضربت طائرة بدون طيار أطلقت من العراق على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل، وأصيب نحو 20 شخصا آخرين في الحادث. وتم التعرف على الضحيتين وهما دانييل أفيف حاييم صوفر وطال درور، وكلاهما يبلغ من العمر 19 عامًا. ليرتفع إجمالي عدد القتلى في العملية البرية إلى 11.

