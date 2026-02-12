ترامب يؤكد: حاملة طائرات إضافية في طريقها إلى الشرق الأوسط

رئيس الولايات المتحدة أكد صحة التقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي يفيد بأن البنتاغون يستعد لتعزيز قواته في الشرق الأوسط •

i24NEWS
دقيقة 1
حاملة الطائرات أبراهام لنكولن (CVN-72)، أرشيفMass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/U.S. Navy via AP, File

أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الخميس) على التقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي يفيد بأن البنتاغون بالفعل يستعد لإرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط. في حسابه على شبكة "تروث سوشيال"، شارك ترامب التقرير في الصحيفة الأمريكية، وأضاف: "البنتاغون يستعد لإرسال حاملة طائرات إضافية".

في حال وصول حاملة الطائرات الأمريكية الثانية، فإنها ستنضم إلى حاملة الطائرات لينكولن الموجودة بالفعل في المنطقة، وستوفر للأمريكيين قدرات قوية بشكل خاص في حال وقوع مواجهة مع إيران.

في تقرير أمس، قال أحد المصادر للصحيفة إن حاملة الطائرات ستنطلق على الأرجح من الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وأضاف أنه حاملة الطائرات "جورج هـ. و. بوش" تكمل حالياً سلسلة من التدريبات قبالة سواحل فيرجينيا، ومن المحتمل أن تضطر للإسراع في إنهائها.

تقرير وموافقة ترامب جاءا بعد وقت قصير من انتهاء قمة نتنياهو-ترامب. في نهاية اللقاء كتب الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية TruthSocial: "كان اجتماعًا جيدًا جدًا، لم يتم التوصل إلى أي شيء نهائي باستثناء إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى صفقة. إذا لم يحدث ذلك، سيتعين علينا أن نرى ما ستكون النتيجة".

