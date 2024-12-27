تحقيق للجيش الإسرائيلي: "النقيب أميت ليفي قُتل في مواجهة مع مسلحين في غزة"

نُشر، اليوم الجمعة، التحقيق في ملابسات سقوط النقيب (احتياط) أميت ليفي، ويظهر أن "السبب كان مواجهة مع مسلحين في قطاع غزة، وقد تم تسجيل الحادثة عندما كان يقود مقاتليه أثناء فحص المبنى الذي كان يستخدم للنشاط العدائي وحيث تم زرع التهم".

وسمح بالأمس نشر أن المقاتل البالغ من العمر 35 عاماً قُتل برصاص قناص وسط قطاع غزة. كان ليفي قائد فريق في كتيبة الدورية 6551، تشكيل نصف النار (551). وهو الشخص رقم 388 الذي يسقط في غزة منذ بداية الحرب، وترك خلفه أربعة أطفال. وتقوم قوة ليفي منذ فترة طويلة بعمليات في منطقة محور نيتزر. وخلال تبادل إطلاق النار، قُتل بنيران قناص. وقال المقاتلون الذين عملوا معه إنه "ضابط محترم"

وفي السياق قال أوري نسيم، صديق عميت، لـi24NEWS عن شخصية أميت ليفي: "درسنا في نفس الفئة العمرية في المدرسة الدينية، ثم انتقل إلى المستوطنة، وكنا جيرانًا. لقد كان شخصًا رائعًا، وبطلًا في جميع مجالات الحياة"وتابع "إنه الرجل الثاني في صفوف اليهود، وكان رب عائلة قبل كل شيء. كان تعلم التوراة مهمًا بالنسبة له، وقد عمل بجد في ذلك. وكان أيضًا محترفًا في الجيش، وكان يسعى دائمًا إلى تحديث معداته واحترافيته"