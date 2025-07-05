"اعتداء صريح على هوية الدولة" || احتجاج سوري على استبدال "العقاب الذهبي"

قد يعجبك أيضًا -

احتج التجمع الوطني في السويداء على تغيير "الرمز السيادي الأعلى للجمهورية السوري" من "العقاب الذهبي" الى ما أطلق عليه "الشاهين"، في إطار ما أطلق عليه "الهوية البصرية الجديدة للدولة"، معتبرا أن هذه الخطوة "تعتبر اعتداء صريحا على هوية الدولة السورية".

واعتبر التجمع أن هذه الخطوة تعتبر " اعتداءً صريحًا على هوية الدولة السورية واختطافًا لقرارها الرمزي والمعنوي والسيادي، وتجسّد سلوكًا سلطويًا يقوم على فرض الهيمنة من الأعلى بعيدًا عن أي تفويض شعبي أو شرعية قانونية.

وأعرب التجمع في بيانه عن "رفض مطلق واستنكار حازم للقرار، معتبرين انه محاولة لفرض هوية مزيفة تمثل قوى الأمر الواقع وليس والدولة السورية" كما اعتبر الأمر "مخالفة قانونية وشرعية صريحة" حيث أن هذا الشعار يستخدم في كافة الوثاق السيادية الرسمية، ولا يمكن تعديله الا عبر المسار التشريعي.

ويؤكد البيان أن هذا الإجراء "باطل ومجرد من أي أثر قانوني، ويعتبر خرقا للدستور وقوانين الدولة". كما أن القرار يعتبر "عب اقتصادي مباشر على المواطن" ، حيث يلزمه بتحديث جميع الوثائق الرسمية التي تحمل شعار الدولة وهي :" جوازات السفر، الهويات الشخصية، شهادات الميلاد والوفاة، الشهادات الجامعية والدراسية، الوثائق القضائية والعقارية".

وشدد البيان على أن الحكومة الانتقالية، لاعتبارها "كيانا مؤقتا مؤقتًا فاقدًا للشرعية الشعبية والدستورية، لا تملك الحق في تعديل أو إلغاء أو فرض رموز الدولة. وما جرى يمثل تجاوزًا فجًا لصلاحيات السلطات التشريعية والسيادية، ومحاولة لفرض أمر واقع لا يمت بصلة للمصلحة العامة".

ودعا البيان كافة القوى السياسية والمدنية والحقوقية، والفعاليات الوطنية والمهنية، إلى رفض هذا القرار واتخاذ مواقف واضحة وجريئة لوقف هذه الانتهاكات، وتحريك الطعون القانونية، والتصدّي لأي محاولة لمحو الرموز التاريخية لسوريا.

الشعار الجديد الذي أعلنته السلطات السورية

وأثار كشف السلطات السورية، الخميس، عن الشعار الجديد للدولة وما ظهر فيه من رموز ودلالات ومعاني في كل زاوية من زوايا الشعار تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر البيان الصادر عن الوكالة السورية للإعلام في توضيح عن أهمية العقاب في التاريخ الإسلامي وتاريخ سوريا أن " في التاريخ الإسلامي، كان العقاب لفظاً حاضراً في فتح الصحابي الجليل خالد بن الوليد للشام، في معركة ’ثنية العقاب’ ،وفي تاريخ سوريا الحديث، كان ’العقاب الذهبي السوري’ امتداداً لما خطّه الآباء المؤسسون سنة 1945، والذي جسّده المصمم والفنان التشكيلي السوري خالد العسلي، ليكون شعاراً للجمهورية العربية السورية".

وعن التغيير بين العقاب القديم والجديد، ذكرت الوكالة: "مثّلت ثورة عام 2011 أول انخراط جمعي حقيقي للشعب السوري بالسياسة منذ خمسة عقود، دفع ثمنها ملايين الشهداء، والمهجرين، والمعتقلين، والجرحى، على مدى أربعة عشر عاماً، وتكسر القيد الذي حال بينهم وبين حريتهم وسيادة قرارهم السياسي، بوصفهم مواطنين وأصحاب أرض وتاريخ عظيم، وكان من اللازم إعادة تعريف علاقة الدولة بالشعب بطريقة جديدة، عبّر عنها السيد الرئيس أحمد الشرع بقوله: ’حكومة منبثقة من الشعب وخادمة له‘".

النجوم الثلاث فوق العقاب الجديد

أنهى التصميم الجديد الصهر القسري بين الدولة والشعب، وأعاد ترتيب علاقتهما بما يتماشى مع ظروف الحاضر وأماني المستقبل، تحررت النجوم الثلاث التي تختصر العلم شكلاً، والشعب مضموناً، وأخذت موقعاً يعلو العقاب، الذي يختصر الدولة، بعد تحريره من صفته القتالية "الترس"، وهذا الشعب، الذي يعانق في طموحاته نجوم السماء، تحرسه دولة تذود عنه، وتؤمن له كل ما يحتاج ليصعد في دوره التاريخي بعد أن كان مغيباً لعقود، وهو، بنجاته المتوقعة، يؤمن لهذه الدولة إشعاعها ونهضتها، ويحميها عند أي خطر داهم، إذ تعتلي النجوم رأس العقاب وتحيط به.

ذيل العقاب والريش الخمس

وحدة الأرض ووحدة الهوية السورية، ينسدل ذيل العقاب بخمس ريش، تمثل كل منها إحدى المناطق الجغرافية الكبرى: الشمالية، الشرقية، الغربية، الجنوبية، والوسطى، إنها راية الوحدة السورية في أبهى صورها.

أجنحة العقاب

ليست بهيئة الهجوم ولا الدفاع، بل في حالة اتزان، ويتكون كل جناح من سبع ريش، ليكون المجموع أربع عشرة ريشة تمثل محافظات سوريا مجتمعة، وهذه التوزيعة الرمزية، والمتناظرة بشكل منتظم، تؤكد أهمية كل محافظة سورية ودورها في استقرار الدولة، ولهذا، بات شعار سوريا الجديد عقداً سياسياً بصرياً، يربط وحدة الأرض بوحدة القرار.

ويحمل الشعار الجديد 5 رسائل كانت كالتالي:

1. الاستمرارية التاريخية: العقاب ليس انقطاعاً، بل هو امتداد لتصميم 1945، وتأكيد أصالة الهوية السورية عبر الزمن.

2. تمثيل الدولة الجديدة: العقاب هو سوريا الجديدة، دولة حديثة منبثقة من إرادة شعبها.

3. تحرر الشعب وتمكينه: تحرر النجوم هو تحرر الشعب.

4. وحدة الأراضي السورية: إذ يشير ذيل العقاب، المكوّن من خمس ريش، إلى المناطق الجغرافية، التي لا تفاضل بينها، ولا إقصاء، بل تكامل.

5. عقد وطني جديد يحدد العلاقة بين الدولة والشعب.