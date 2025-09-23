بريطانيا تضع هذا الشرط مقابل إقامة علاقات ديبلوماسية مع السلطة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

بعد الإعلان الفرنسي عن الاعتراف: من المتوقع أن يوضح زعيم بريطانيا، كير ستارمر، لمسؤولي السلطة الفلسطينية أن وقف سياسة دفع مخصصات السجناء الأمنيين الفلسطينيين وعائلات المهاجمين - هو شرط ضروري لفتح علاقات دبلوماسية كاملة مع لندن.

وفقًا لتقرير في "التلغراف"، فإن هذا المطلب هو جزء من سلسلة إصلاحات تضعها بريطانيا وفرنسا أمام السلطة، كجزء من دفع حل الدولتين. من بين المطالب: تغيير المناهج الفلسطينية التي تعتبرها الدولة الغربية معادية لإسرائيل، وكذلك إجراء انتخابات جديدة قبل فتح سفارة فلسطينية في القدس الشرقية أو التوقيع على اتفاقيات دولية.

بالتوازي، في إسرائيل ناقشوا يوم الاثنين إغلاق القنصليات الفرنسية في القدس احتجاجًا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة.

قال رئيس السلطة، محمود عباس، لماكرون ولولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن خطة المخصصات ستُلغى بموجب مرسوم. وأشارت مصادر غربية إلى أنه سيكون عليه أيضًا دفع إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات. بريطانيا وفرنسا تعملان على هذا الموضوع إلى جانب دول أخرى منها أستراليا، بلجيكا، كندا، لوكسمبورغ، البرتغال ومالطا.