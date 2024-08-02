مشهد مروع: تَعَرض لضرب مبرح بعد طلبه من راكب إطفاء سيجارته داخل القطار

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا قبل نحو شهر ونصف بعد تلقي بلاغ حول قيام أحد ركاب قطار المترو في منطقة الكرايوت بالاعتداء العنيف على راكب آخر وطعنه، على خلفية طلب الأخير منه إطفاء السيجارة التي أشعلها داخل القطار. وتم تقديم لائحة الاتهام ضده الخميس.

وقامت عناصر الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث بعمليات تحقيق وجمعت النتائج وجمعت الأدلة وأجرت تحقيقا باستخدام الوسائل التكنولوجية أدى في النهاية إلى الكشف عن هوية المشتبه به في ارتكاب الاعتداء وتحديد مكان وجوده. وكشف التحقيق أنه بعد أن نبه الضحية المشتبه به عن سلوكه في القطار، بدأ المشتبه به (23 عاما)، من سكان حيفا، بمهاجمة الراكب ثم قام المشتبه به بسحب سكين وطعن الضحية، ونتيجة لذلك أصيب بجروح خطيرة تتطلب عناية طبية.

وصلت الشرطة إلى المشتبه به، واعتقلته لاستجوابه، وتم سجنه بعد التحقيق. وتم تمديد اعتقاله من وقت لآخر في المحكمة. وفي نهاية التحقيق، قامت الشرطة بجمع أدلة كافية ضد المشتبه به، وقدمت ضده لائحة اتهام، وطالبت النيابة العامة اعتقاله حتى انتهاء كافة الإجراءات ضده.