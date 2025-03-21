واشنطن من مجلس الأمن: "كان من الممكن تجنب كل روح تزهق إذا قبلت حماس الخطة المؤقتة"

قالت القائمة بأعمال مبعوث الولايات المتحدة بالأمم المتحدة لمجلس الأمن دوروثي شيا، اليوم الجمعة، إن "تتحمل حماس المسؤولية الكاملة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة واستئناف الأعمال القتالية. كان من الممكن تجنب كل روح تزهق إذا قبلت حماس الخطة المؤقتة التي طرحتها الولايات المتحدة يوم الأربعاء المنصرم".

وفي السياق أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن "قلقه إزاء استئناف إسرائيل ضرباتها الجوية وعملياتها البرية في قطاع غزة"، مؤكداً "استعداد موسكو للمساعدة في خفض التصعيد".

وقال الكرملين في بيان، إن "الرئيس الروسي عبّر خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القلق إزاء استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "الزعيمين أعربا عن استعدادهما للعمل على خفض التصعيد".