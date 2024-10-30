تقرير: رغم جهود نتنياهو - الفيلم "ملفات بيبي" سيتم توزيعه في العالم

على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمنع توزيع الفيلم الوثائقي "ملفات بيبي"، سيتم توزيع الفيلم اليوم (الأربعاء) على مختلف المنصات، وسيتم عرضه، من بين أمور أخرى، في فرنسا وبولندا وإسبانيا ونيوزيلاندا. نيوزيلندا وأستراليا وإندونيسيا وتركيا والمملكة المتحدة.

يُشار إلى أن المحكمة المركزية في القدس رفضت الشهر الماضي طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمنع عرض فيلم "ملفات بيبي" في إسرائيل. وطالب نتنياهو بإجراء "نقاش عاجل" في ضوء طرح الفيلم. وبحسب الطلب، فإن الصحفي رافيف دروكر هو أحد منتجي الفيلم - وهو معارض واضح للحكومة - وبالتالي فإن عرض الفيلم - الذي يحتوي على توثيق لتحقيقات الشرطة مع نتنياهو وأفراد عائلته - يجب أن يتم إيقاف عرضه. ولوحظ أيضًا أنه وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يجوز نشر وثائق تحقيقات الشرطة، وأن هذا يرقى إلى مستوى "محاكمة صورية" - مما يحرم رئيس الحكومة الإسرائيلية من الحق في محاكمة عادلة.

فيلم ألكسيس بلوم، من إنتاج أليكس جيبني، يكشف التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وسيعرض شهادات لم تر النور بعد، من تحقيقات الشرطة مع العديد من السياسيين، لزوجة رئيس الحكومة– سارة نتنياهو، وابنه يائير.

وبين لقطات الفيلم يظهر تحقيق الشرطة مع نتنياهو، ضمن تحقيقاته في الملف 1000، والملف 4000. وقد أجريت التحقيقات بين عامي 2016-2018، في إطار جمع الأدلة التي أدت إلى تقديم لائحة اتهام ضده في نوفمبر/تشرين ثاني 2019 بتهم جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.