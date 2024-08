القيادة المركزية الأمريكية: تدمير زورق مسيّر تابع لجماعة "أنصار الله"، في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان، اليوم السبت،أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن تدمير زورق مسيّر تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر قبالة محافظة الحُديدة، غربي اليمن، مشيرة إلى أن "الزورق الذي استُهدف خلال الـ24 الساعة الماضية، شكل تهديدا واضحا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة". وأوضحت أن هذا الإجراء اتُخذ لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".

