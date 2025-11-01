دفاع مشترك وتطبيع مشروط: ما الذي يحمله بن سلمان في زيارته لواشنطن؟

يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، لزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة منتصف الشهر الجاري، ستكون الأولى له منذ سبع سنوات، في خطوة يُنظر إليها على أنها مفصلية في إعادة صياغة العلاقات بين الرياض وواشنطن بعد فترة من الفتور السياسي.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن لدى ابن سلمان "أهدافاً أكثر إلحاحاً" من مسألة التطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن عملية إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل قد تستغرق سنوات وليس أشهراً، وفقاً لتقديرات الخبراء.

وخلال الزيارة المرتقبة، يسعى الطرفان إلى توقيع اتفاق دفاع مشترك يمنح السعودية ضمانات أمنية أمريكية غير مسبوقة، على غرار التعهد الذي قدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الفاشل على الدوحة والاعتذار العلني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام القيادة القطرية.

وقالت مصادر أمريكية مطّلعة إن السعودية تطلب في المقابل صفقة لشراء مقاتلات "إف-35" الشبحية لصالح سلاحها الجوي، إلى جانب اتفاق يتيح لها الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية لتطوير برنامج نووي مدني داخل المملكة.

وتُعتبر هذه الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى واشنطن منذ حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، والتي أدت إلى توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن وتجميد الزيارات رفيعة المستوى لسنوات.

ويرى مراقبون أن تحقيق صفقة نووية واتفاق دفاعي – حتى لو لم يصادق عليه الكونغرس الأمريكي – سيُعد إنجازاً استراتيجياً كبيراً لابن سلمان، يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

في المقابل، تواصل واشنطن ربط هذه الملفات بمسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهو مسار توقّف مع اندلاع الحرب في غزة، وسط استبعاد مراقبين سعوديين لإمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع قريب ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية.