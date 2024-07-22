الأم التي قتلت طفلها بجريمة مروعة طعنا بفأس :"كائنات فضائية دفعتها لارتكاب الجريمة"

بعد الجريمة المروعة التي ارتكبتها الأم الإسرائيلية من مدينة هرتسليا حيث قتلت طفلها (6 سنوات) وكلب العائلة طعنا بفأس ذكر التقييم النفسي الذي أجري لوالدة الطفل ليام ايسكوفيتش بطلب من المحكمة أنه لم يتم التحديد بعد إن كانت مؤهلة للمحاكمة.

وخلال تشخيصها زعمت المشتبهة أنها سمعت صوت كائنات فضائية أمرتها بقتل ابنها، حيث ابلغتها ان وكالة المخابرات المركزية أدخلت لجسدها شريحة بالتعاون مع الكائنات الفضائية وهي التي دفعتها لارتكاب الجريمة، وقالت إنها شربت الكحول قبل تنفيذها الجريمة.كما اتضح أن كانت تدرك تصرفاتها وأعربت عن أسفها على ذلك.

وفي حال تقرر بعد تقديم لائحة الاتهام ضدها بأنها غير مؤهلة للمحاكمة، فإنه من المتوقع أن يتم إجبارها على تلقي العلاج النفسي لفترة تحددها المحكمة، واتضح حتى الآن أنها كانت على وعي بالجريمة التي ارتكبتها.

بعد ارتكاب سيجال ايسكوفيتش جريمة طفلها (6 سنوات) وكلب العائلة طعنا بفأس خرجت وهي تسير ملطخة بدماءه وبثوب ممزق تجاه المجمع التجاري بالمدينة وهي بالطريق هددت عدد من المارة بالفأس الذي حملته، واعتقلت بعد محاولتها طعن حارس عند مدخل المجمع التجاري.