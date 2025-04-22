خبير عسكري مصري: "مصر تجرب الطائرات الصينية لان إسرائيل ترفض حصولنا على ’إف 35’ الأمريكية"

على خلفية المناورات العسكرية الجوية التي تجريها الصين ومصر لأول مرة في الأجواء المصرية، قال العميد سمير راغب إن "مصر من خلال المناورات تجرب الطائرات الصينية بعد أن رفضت إسرائيل حصولها على مقاتلات إف 35 الأمريكية" . لمشاهدة المداخلة كاملة في الفيديو.

وقال الراغب خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي إن :"مصر تحتاج إلى مقاتلة من جيل 4 ونصف على طريقة الـ’اف 16’ ، فأمريكيا لا تريد إعطاءنا اف 16 وإف 35 لذلك اتجهت مصر الى الصين للحصول على نماذج تلائم احتياجاتها"

ويشار إلى هذه هي أول مناورات جوية بين مصر والصين في المجال الجوي المصري وتجري على مدار عشرة أيام، وتضم المناورات التي بدأت صباح السبت في قاعدة جوية مصرية وأُطلق عليها بالفعل اسم "نسور الحضارة 2025"، طائرات مقاتلة صينية من طراز J-10C، وطائرة تزويد بالوقود جواً من طراز YU-20، وطائرة إنذار مبكر من طراز KJ-500. وقال خبير صيني لصحيفة جلوبال تايمز: "الطائرات المشاركة في التدريبات تمثل الأصول القتالية الرئيسية للقوات الجوية الصينية".