تقرير: الولايات المتحدة تحث إسرائيل على التواصل مع الزعيم السوري الجديد

تحث الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها إسرائيل على تطوير قنوات اتصال مع أحمد الشرع (المعروف أيضا باسم أبو محمد الجولاني)، الزعيم السوري الجديد. بحسب المعلومات التي كشف عنها مساء الاثنين في القناة 12. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون متشككين، ويشتبهون في أن الجولاني يتلاعب بالمجتمع الدولي فقط لتعزيز نظامه الجديد.

وقال مسؤولون أمريكيون لنظرائهم الإسرائيليين: “إن تعاونكم وقنوات الاتصال مع الجولاني سيعزز النفوذ الإسرائيلي في جميع أنحاء المنطقة”. وأضاف: "إنه زعيم عملي يرغب في تطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول المنطقة". وتوصي واشنطن بشدة بأن تقيم إسرائيل علاقات الآن مع الزعيم السوري الجديد.

وتهدف هذه الرغبة في التقارب بشكل أساسي إلى منع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا. وفي الأيام الأخيرة، أعلنت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بعد لقائها به في دمشق، أن الولايات المتحدة قررت سحب المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي أثقلت رأس الرجل الجولاني. الذي أطاح بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد أيام من نجاح الإطاحة بنظام الأسد، تحدث زعيم قوات الإنقلاب للمرة الأولى عن موقفه من إسرائيل، قائلا إنه لا ينوي "الدخول في صراع مع إسرائيل". وأضاف في مقابلة لاحقة مع سكاي نيوز: "الشعب أنهكته الحرب، والبلاد ليست جاهزة ولن تدخل في صراع آخر. البلاد تتجه نحو التنمية والإعمار، تتجه نحو الاستقرار".

ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون حذرين، معتقدين أن الجولاني يسعى فقط إلى تثبيت استقرار نظامه الجديد دون نية حقيقية لتغيير موقفه بشكل جذري.