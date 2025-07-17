كارثة مجمع "هايبر ماركت" بالعراق: مصرع ما لا يقل عن 60 شخصا و11 مفقوداً في حريق
تتواجد قوات الإطفاء في المكان وتحاول السيطرة على الحريق • سبب الحريق لم يتضح بعد، لكن محافظ المنطقة أفاد أن النتائج الأولية للتحقيق ستُنشر خلال 48 ساعة •
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قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وفُقد 11 آخرون في حريق هائل اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت بشرق العراق صباح الخميس، وفقًا لمسؤولي الصحة في المدينة ومصدرين بالشرطة لرويترز. ويتواجد رجال الإطفاء في موقع الحادث ويحاولون السيطرة على الحريق.
https://x.com/i/web/status/1945712202083709169
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قال مسؤول صحي محلي لرويترز: "أعددنا قائمة بـ 59 ضحية تم التحقق من هوياتهم، لكن إحدى الجثث احترقت بشدة لدرجة يصعب معها تحديد هويتها". وأضاف علي الميهي، المسؤول البلدي: "لا تزال لدينا جثث لم تُنتشل بعد، وهي ملقاة تحت أنقاض الحريق".
https://x.com/i/web/status/1945726010600603963
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لم يُعرف سبب الحريق حتى الآن، لكن محافظ البصرة صرّح بأن النتائج الأولية للتحقيق ستُعلن خلال 48 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية. كما أُفيد برفع دعاوى قضائية ضد مالكي المبنى والمركز التجاري.