كارثة مجمع "هايبر ماركت" بالعراق: مصرع ما لا يقل عن 60 شخصا و11 مفقوداً في حريق

قد يعجبك أيضًا -

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وفُقد 11 آخرون في حريق هائل اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت بشرق العراق صباح الخميس، وفقًا لمسؤولي الصحة في المدينة ومصدرين بالشرطة لرويترز. ويتواجد رجال الإطفاء في موقع الحادث ويحاولون السيطرة على الحريق.

https://x.com/i/web/status/1945712202083709169 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

قال مسؤول صحي محلي لرويترز: "أعددنا قائمة بـ 59 ضحية تم التحقق من هوياتهم، لكن إحدى الجثث احترقت بشدة لدرجة يصعب معها تحديد هويتها". وأضاف علي الميهي، المسؤول البلدي: "لا تزال لدينا جثث لم تُنتشل بعد، وهي ملقاة تحت أنقاض الحريق".

https://x.com/i/web/status/1945726010600603963 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

لم يُعرف سبب الحريق حتى الآن، لكن محافظ البصرة صرّح بأن النتائج الأولية للتحقيق ستُعلن خلال 48 ساعة، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية. كما أُفيد برفع دعاوى قضائية ضد مالكي المبنى والمركز التجاري.