كارثة مجمع "هايبر ماركت" بالعراق: مصرع ما لا يقل عن 60 شخصا و11 مفقوداً في حريق

قُتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وفُقد 11 آخرون في حريق هائل اندلع في مركز تجاري بمدينة الكوت بشرق العراق صباح الخميس، وفقًا لمسؤولي الصحة في المدينة ومصدرين بالشرطة لرويترز. ويتواجد رجال الإطفاء في موقع الحادث ويحاولون السيطرة على الحريق.

