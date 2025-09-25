لائحة اتهام خطيرة ضد شاب من الطيبة خطط لاختطاف جندي إسرائيلي لاستخدامه ورقة مساومة لإنهاء الحرب

قد يعجبك أيضًا -

قدمت النيابة العامة في إسرائيل لائحة اتهام ضد شاب (22 عاما) من مدينة الطيبة وسط إسرائيل، بعد تخطيطه اختطاف جندي إسرائيلي بهدف استخدامه ورقة مساومة وفرض على إسرائيل إنهاء القتال، ونُسب إلى الشاب مخالفات خطيرة شملت :"ارتكاب مخالفة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي يتمثل بالاختطاف بغرض القتل أو الابتزاز".

ووفقًا للائحة الاتهام المقدمه ضده "تصفّح الشاب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابات ومواقع بدت وكأنها مرتبطة بتنظيم حماس، وشارك في نقاشات بقناة التلغرام ’كتيبة الشهيد عز الدين القسام’ التي تناولت أخبارًا نشرها التنظيم. كما شارك في تدريبات لعبة البينتبول بهدف تعزيز الجهوزية العسكرية والتدرّب على السيطرة في إطلاق النار".

وعلى خلفية الحرب الدائرة في غزة، ذكر البيان أن "عازم اتخذ قرارًا باختطاف جنود إسرائيليين من أجل استخدامهم كورقة مساومة والمطالبة بإنهاء القتال. بعدها، قام بتحميل إلى جهازه أوراق عمل صادرة عن تنظيم حماس تصف أساليب قتال، وسعى للحصول على سلاح من شخص تحدّث معه عن الوضع في غزة وكان على علم بنيّته لاختطاف جنود، كما حاول تجنيد شركاء إضافيين للخطة".

وتابع البيان وذكر أن :"عازم توجّه لطلب “فتوى” دينية لتنفيذ الفعل، واستفسر من شخص آخر عمّا إذا كان مسموحًا – بحسب الشريعة الإسلامية اختطاف أشخاص كورقة مساومة. بالإضافة إلى ذلك، حاول التزوّد بوسائل قتالية وملابس تكتيكية، حيث طلب عبر الإنترنت سترة واقية تكتيكية وجهاز اتصال لاسلكي".