الأمم المتحدة تسعى للحصول على الحصانة لموظفي الأونروا المتورطين في هجمات 7 أكتوبر

تسعى الأمم المتحدة، بدعم من وزارة العدل الأمريكية، إلى الحصول على حصانة لموظفي الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) المتورطين في الهجمات القاتلة التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل.

وفي وثيقة رسمية مقدمة إلى محكمة أمريكية، تدعي الأمم المتحدة أن هؤلاء الموظفين يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية. ويثير هذا الموقف سخط الضحايا وعائلاتهم، الذين يضطرون إلى إثبات ضرورة رفع هذه الحصانة عن أعمال خطيرة مثل القتل والخطف والاختطاف.

إن حالة ديتزا هيمان، التي تم احتجازها كرهينة لمدة 49 يوما من قبل أحد معلمي الأونروا، توضح مدى خطورة الوضع. وتكشف شهادته المؤثرة ظروف احتجازه في مرافق الأونروا، وتسلط الضوء على التورط المباشر لموظفي المنظمة في هذه الأعمال العدائيةة.

وعلى الرغم من خطورة الأفعال المزعومة، تؤكد الأمم المتحدة أن "الأونروا تستمر في التمتع بالحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية حتى تتنازل عنها المنظمة صراحة"

لم يكن رد فعل عائلات الضحايا طويلاً. أييليت سمارنو، والدة رهينة أُعلن عن وفاتها بعد 59 يومًا من الأسر، واجهت مباشرة فيليب لازاريني، مدير الأونروا، في حدث أقيم في سويسرا. ويوضح احتجاجه العلني، مرتدياً قميصاً اتهامياً، يأس وغضب العائلات في مواجهة ما يعتبرونه ظلماً صارخاً. وتسلط هذه القضية الضوء أيضًا على التوترات المتزايدة بين إسرائيل والأونروا، حيث تم منع لازاريني من دخول غزة في أبريل/نيسان المنصرم، مما يوضح عدم الثقة المتزايد في المنظمة.