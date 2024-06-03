إسرائيل: الشاباك يحبط هجوما لحماس بالتنسيق مع فرع الحركة في تركيا ويضبط عبوة ناسفة

أعلن جهاز الألأمن الإسرائيلي(الشاباك) أنه أحبط هجومًا خططت له حماس، وتم تنظيمه بتوجيه من مقر الحركة في تركيا، وأدت العملية إلى اعتقال عناصر رئيسية وضبط عبوة ناسفة قوية.

وطالت عملية الاعتقال، التي جرت بتاريخ 15 مارس/آذار 2024، أنس شورمان، وهو فلسطيني الأصل من طولكرم ويقيم الآن في الأردن. وتم القبض على شورمان في نابلس من قبل مقاتلي الشاباك والمخابرات العسكرية الإسرائيلية. وكان يشتبه في تورطه العميق في التخطيط لهجوم كبير داخل إسرائيل.

Shin Bet

وأثناء استجوابه، كشف شورمان أنه تم تجنيده من قبل عماد عبيد، أحد عناصر حماس المقيم في تركيا، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2023. وكان شورمان قد وافق على تنفيذ هجوم انتحاري نيابة عن حماس، وتضمنت الاستعدادات للهجوم قيام شورمان بإنشاء وصية فيديو، والخضوع لتدريب على دراجة نارية للهجوم المخطط له، وتلقي الأموال والتعليمات التفصيلية. كما تم توجيهه لاستعادة عبوة ناسفة مخبأة من منطقة ياش.

وكشفت تحقيقات الشاباك عن عبوة ناسفة تزن 12 كغم مخبأة بالقرب من نبع مياه في منطقة الضفة الغربية، بالإضافة إلى رسالة تحتوي على تعليمات مفصلة للهجوم. وتم إجراء اعتقالات لاحقة، استهدفت العديد من نشطاء حماس في الضفة الغربية، وكلها جزء من البنية التحتية العسكرية لحماس في نابلس. وتبين أن هؤلاء العناصر متورطون في إعداد العبوة الناسفة لشورمان بتوجيه من حذيفة سليمة، وهو ناشط آخر في حماس في تركيا.

ويواجه شورمان الآن اتهامات خطيرة في المحكمة العسكرية في الضفة الغربية، بما في ذلك محاولة التسبب في الوفاة، والاتصال بالعدو، والتورط في جمعية غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم لوائح اتهام ضد خمسة من سكان نابلس، تتهمهم بارتكاب جرائم أمنية خطيرة، بما في ذلك محاولة التسبب في الوفاة.

وسلط تحقيق الشباك الضوء على "القدرات العملياتية لمقرات حماس في تركيا وتورطها في توجيه الأنشطة الإرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. ويؤكد هذا الاكتشاف جهود حماس لتصعيد العنف وزعزعة استقرار المنطقة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الأخير"

ويأتي هذا الحادث في أعقاب هجوم آخر تم إحباطه في 11 مارس/آذار المنصرم ، حيث تم تحييد مسلح من جنين كان في طريقه لتنفيذ هجوم في الأراضي الإسرائيلية بقنبلة جاهزة للاستخدام، على يد مقاتلي الشاباك.