انفجار الحافلات في بات يام: تفاصيل جديدة من التحقيق مع المشتبه بهم

تم إحباط سلسلة من الهجمات القاتلة قبل حوالي أسبوعين في وسط البلاد، عندما انفجرت عبوات ناسفة مزروعة في الحافلات في الوقت الخطأ. أفادت المسؤوله عن ديسك الأخبار الجنائية في قناتنا العبرية لي عياش تفاصيل جديدة حول التحقيق في الحادثة التي انتهت بمعجزة..

وتم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم الإسرائيليين، وهو سائق سيارة أجرة، في حين تم تمديد اعتقال الإسرائيلي الآخر - الذي يُزعم أنه نقل منفذ الهجوم في سيارته الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أضيفت شبهات ضده خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب الشبهات، قام السائق بنقل المقيمين غير الشرعيين مقابل المال بصورة متكررة، واعترف أثناء استجوابه بأنه فعل ذلك "عدة مرات". ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل، يبدو أنه شارك في نظام "الدرايفريم" (السائقين)- وهي خدمة سيارات أجرة خاصة وغير قانونية معروفة بشكل رئيسي في مجتمع الحريديم، ولكن ليس فقط عندهم.

وتحاول وزارة المواصلات منذ عدة سنوات محاربة ظاهرة نظام "الدرايفريم" دون جدوى. وحتى بعد الكارثة الهائلة المحتملة المتمثلة في انفجار الحافلات، تستمر مجموعات "الدرايفريم" في العمل. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة الرحلة من بني براك إلى جنين ألف شيكل.

ولم يصدر أي رد من وزارة الموصلات على ما ورد أعلاه