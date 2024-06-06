تقرير أولي: مواجهات ساخنة في جنين بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين ووقوع 3 إصابات

أفاد موقع الميادين الخميس باندلاع مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مخيم جنين شمال الضفة الغربية ووقوع ثلاث إصابات خلال محاولة لإلقاء القبض على مطلوب فلسطيني. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر منزلاً في مخيم جنين بدعم جوي.

كما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة ثلاثة أشخاص. وبموازاة ذلك، قالت كتيبة سرايا القدس إن مقاتليه يخوضون معارك مكثفة مع قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفيد في وقت لاحق أن مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي فتحت النار على مسلحين في جنين لمساندة وحدة دوفدفان الخاصة.

وحذر مسؤولون في الشاباك من تداعيات البطالة المتفشية في صفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية في ضوء القرار الحكومي إغلاق الحدود ومنع دخول العمال الفلسطينيين. وأشار هؤلاء إلى خشيتهم من تشجيع تلك الحالة الشبان الفلسطينيين على الانضمام إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة وزيادة حالة الفوضى.

Nasser Ishtayeh/Flash90

يشار إلى أن الشاباك أرسل تحذيرًا إلى القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية في إسرائيل، لفت خلاله إلى أن عدد من الخطوات العقابية بحق السلطة الفلسطينية وعلى رأسها تجميد أموال المقاصة من شأنها أن تؤدي إلى انهيارها الاقتصادي.

وحذر مسؤول أمني كبير من أنه "من وجهة نظر أمنية، فإن انهيار السلطة يمكن أن يخلق فوضى على الأرض، ويقوض الاستقرار القائم حاليًا، سواء أمنيًا أو على مستوى النظام المدني".