لندن: مثول 3 إيرانيين أمام محكمة بريطانية بتهمة مساعدة جهاز المخابرات الخارجية الإيراني والتخطيط لأعمال عنف

مثل ثلاثة إيرانيين أمام محكمة في لندن عبر الاتصال المرئي في جلسة استماع قصيرة أمام محكمة أولد بيلي في لندن، اليوم الجمعة، لاتهامهم بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية الإيراني والتخطيط لأعمال عنف ضد صحافيين يعملون لحساب محطة تلفزيونية مقرها بريطانيا تنتقد طهران.

ويواجه مصطفى سبهوند (39 عاماً) وفرهاد جوادي منش (44 عاماً) وشابور نوري قلعه علیخاني (55 عاماً) اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني الذي تم استحداثه لمنح السلطات صلاحيات جديدة للتعامل مع التهديدات من الدول الأجنبية.والثلاثة متهمون "بالانخراط في سلوك يرجح أن يساعد جهاز مخابرات أجنبياً» في الفترة من أغسطس/ آب 2024 إلى فبراير/ شباط من العام الحالي، وقالت الشرطة إن "ذلك السلوك مرتبط بإيران"، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

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ويواجه سبهوند اتهامات أيضاً بتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع استعداداً لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص، بينما يتهم منش ونوري بالمراقبة بنية تسهيل أعمال عنف خطيرة ليرتكبها آخرون.

وقال ممثلو الادعاء في جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي إن الاتهامات تشمل استهداف صحافيين في بريطانيا على صلة بمحطة «إيران إنترناشونال» التي تنتقد الحكومة الإيرانية.. وقال محاموهم فيها إنهم جميعاً يعتزمون الدفع ببراءتهم من التهم الموجهة إليهم.

وكانت السلطات قد قررت حبسهم احتياطياً لحين عقد جلسة رسمية في 26 سبتمبر/أيلول لسماع إقرارهم بالذنب أو الدفع ببراءتهم، على أن يمثلوا للمحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الوشيك.