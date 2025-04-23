محلل سياسي "أكبر خطر بالنسبة لإسرائيل هو اقتراب ايران من الدول العربية"

على خلفية التقدم الذي وصف "بالايجابي" بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، صرح محلل شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي "إسرائيل تخشى من رفع العقوبات الاقتصادية عن ايران ...فأكبر خطر بالنسبة لإسرائيل هو ان تقترب ايران من الدول العربية". لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو.

وأضاف صباغ خلال مشاركته :" العقلية الإسرائيلية تعتبر أن أكبر خطر أن تتفق ايران مع الدول العربية، فهذا يحد من حجم سيطرتها في الشرق الأوسط ، وكان هذا قبل 2018 حيث رأت وجود أهمية لانسحاب من الاتفاق وإقامة تحالفات إسرائيلية عربية برعاية أمريكية ضد ايران ، لكن في ظل وجود اتفاق لن يخاف العرب من ايران، سيتقارب الجانبين وسيزداد نفوذ ايران في الشرق الأوسط، وكان هذا هو السبب الرئيسي للانسحاب الأمريكي من الاتفاق".

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