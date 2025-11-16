هل ستنجح الولايات المتحدة بدمج تركيا في قوة أممية لإدارة غزة ؟

تقترب الإدارة الأمريكية من إنهاء صياغة خطة تسمح لتركيا بالانضمام إلى قوة دولية وأممية مكلفة بمهام محددة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفادت مصادر دبلوماسية وفقا لتقرير صحيفة "رأي اليوم" بأن مبعوثين أمريكيين أجروا مباحثات مكثفة مع إسرائيل لإزالة الاعتراضات على مشاركة تركيا عسكرياً وأمنياً، في حين تظل إسرائيل مترددة لكنها قد توافق على مشاركة جزئية تقتصر على الخبراء في العمليات الإغاثية والأمنية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن وجود تركيا في القوة الأممية أمر حاسم لتعزيز التوافق الإقليمي وكسب ثقة الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة حماس، في مرحلة إعادة توزيع القوات وتسليم الأسلحة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن إدماج تركيا ودول عربية وإسلامية أخرى يهدف إلى منح القوة الأممية شرعية أوسع وضمان نجاح مراحل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة.